PARIS, 12 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ORANGE , BOUYGUES , ALTICE EUROPE , ILIAD - Les enchères pour l'attribution des fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) en France, décalées pour cause de coronavirus, auront lieu entre le 20 et 30 septembre, à une date qui reste à fixer, a déclaré jeudi le président de l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms. * NESTLÉ a annoncé jeudi un recentrage de ses activités d'eaux en bouteilles qui pourrait le conduire à céder la majorité de ses activités sur ce marché en Amérique du Nord à l'exclusion de ses marques internationales comme Perrier ou San Pellegrino. * MONCLER a annoncé la signature d'un accord de licence avec INTERPARFUMS en vue du lancement de parfums et de produits dérivés. Le groupe italien a précisé que ses ventes avaient moins souffert depuis le début du deuxième trimestre qu'au premier mais que la situation restait très incertaine et difficile sur de nombreux marchés. * TECHNICOLOR a dit jeudi souhaiter avoir la possibilité de demander l'ouverture en France d'une sauvegarde financière accélérée. (Marc Angrand)