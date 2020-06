* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 16 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ADP a fait état lundi d'une baisse de 98% sur un an de son trafic passagers en mai, qui porte à 55% le recul sur les cinq premiers mois de l'année. (Le communiqué: ) * CARREFOUR a annoncé lundi soir la nomination de Rami Baitieh, jusqu'à présent directeur exécutif Espagne, au poste de directeur exécutif France en remplacement de Pascal Clouzard et celle d'Alexandre de Palmas à la direction exécutive de Carrefour Espagne. (Le communiqué: ) * RÉMY COINTREAU a annoncé lundi être en négociations exclusives avec la famille Lhopital en vue de l'acquisition de la majorité du capital de la société Champagne de Telmont. (Le communiqué: ) * LUFTHANSA a annoncé lundi vouloir supprimer 22.000 postes équivalent temps plein, dont la moitié en Allemagne. Le groupe de compagnies aériennes se donne une semaine pour conclure des accords avec les représentants du personnel afin d'atteindre cet objectif via notamment une réduction du temps de travail ou d'autres mesures d'économies. * ZALANDO - La holding suédoise Kinnevik a annoncé lundi qu'elle vendait 4,2% du capital du groupe allemand de mode en ligne, soit près d'un sixième de sa participation. * LONDON STOCK EXCHANGE GROUP n'a proposé aucune concession aux autorités antitrust européennes afin d'obtenir leur feu vert à son projet de rachat de Refinitiv avant la date-butoir de lundi, a-t-on appris de deux sources proches du dossier, un choix qui devrait conduire à l'ouverture d'une enquête approfondie de quatre mois. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)