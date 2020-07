* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 3 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM - Air France réunit les représentants de son personnel dans la matinée pour les informer de ses intentions en matière de restructuration, un projet qui pourrait conduire à la suppression de 7.500 postes selon plusieurs sources. * AIRBUS pourrait préserver 2.000 des 5.100 emplois qu'il envisage de supprimer en Allemagne s'il recevait l'aide des pouvoirs publics, a dit Guillaume Faury, son président exécutif, jeudi au journal Spiegel, alors qu'en France, les syndicats et des élus régionaux ont demandé à l'avionneur de réduire l'ampleur et le rythme du plan de restructuration. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)