PARIS, 6 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM - Air France a détaillé vendredi son intention de supprimer 6.560 emplois au sein de la compagnie aérienne et un millier d'autres dans sa filiale régionale Hop! pour adapter ses effectifs à la crise sanitaire qui frappe durement l'ensemble du secteur aérien. * SANOFI et GLAXOSMITHKLINE - La Grande-Bretagne s'apprête à signer un accord de 500 millions de livres sterling (624 millions d'euros) avec Sanofi et GlaxoSmithKline pour la livraison de 60 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 sur lequel les deux laboratoires travaillent en collaboration, selon le Sunday Times. * SOLOCAL GROUP a annoncé vendredi la reprise de la cotation de ses titres ce lundi après avoir conclu avec ses créanciers un accord de restructuration de son bilan qui prévoit une augmentation de capital et l'entrée de nouveaux actionnaires. * COMMERZBANK - Le président du directoire de Commerzbank, Martin Zielke, a présenté sa démission vendredi, ce qui pourrait contribuer à apaiser les tensions avec certains actionnaires, notamment le fonds Cerberus, mécontents des performances de la deuxième banque d'Allemagne.