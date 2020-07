* Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 8 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * TECHNIP a annoncé mardi la signature d'un contrat de plus d'un milliard de dollars avec la compagnie Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction d'un nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiout en Egypte. * ADP a annoncé avoir réalisé la deuxième partie de sa prise de participation de 49% dans l'opérateur indien GMR Airports, annoncée en février, dans des conditions révisées pour tenir compte de l'impact de la pandémie liée au COVID-19 sur le secteur aérien et ses perspectives à moyen terme. Le montant déboursé pour acheter les 24,01% restants de l'opération a été réduit de 126 millions d'euros par rapport au montant prévu initialement de 658 millions d'euros. * ELECTROLUX a annoncé mardi qu'il publierait une perte moins importante qu'initialement annoncé au titre du deuxième trimestre grâce à la hausse des ventes enregistrée en juin et à des réductions de coûts. * DEUTSCHE POST - Le groupe allemand de logistique et de courrier a publié mardi un bénéfice d'exploitation trimestriel en hausse de 16% en précisant qu'il verserait une prime de 300 euros à chacun de ses 500.000 salariés pour récompenser leurs efforts pendant la crise du coronavirus. * BOOHOO - Le distributeur en ligne allemand ZALANDO a annoncé mardi qu'il retirait tous les produits Boohoo de ses sites après l'article du Sunday Times mettant en cause les conditions de travail dans une usine anglais de la marque. * AIR LIQUIDE a annoncé mardi la signature d'un contrat de long terme avec Steel Dynamics, un des plus grands groupes de production d'acier et de recyclage de métaux aux États-Unis, en vue de fournir de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à la nouvelle aciérie du groupe américain implantée à Sinton, au Texas. Pour honorer ce nouveau contrat, Air Liquide prévoit d'investir plus de 100 millions de dollars (87,4 millions d'euros) dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air à Ingleside, au Texas. (Marc Angrand et Blandine Hénault)