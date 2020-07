Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,5% à 0,7%:

* ADP a annoncé jeudi l'ouverture de négociations avec les organisations syndicales avec pour objectif de conclure accord d'activité partielle de longue durée, un accord de performance collective et un accord de rupture conventionnelle collective, expliquant que le retour au niveau de trafic de 2019 ne devrait avoir lieu qu'entre 2024 et 2027.

* ALSTOM a annoncé vendredi avoir été retenu au sein d'un consortium pour l'extension d'une ligne de métro à Taipei, précisant que sa part du contrat était évaluée à 248 millions d'euros. (Le communiqué:)

* SOPRA STERIA GROUP a annoncé jeudi avoir conclu l'acquisition de SODIFRANCE sur la base d'un prix de 62,8 millions d'euros pour 100% du capital, ce qui le conduira à lancer une offre de retrait au prix de 17,99 euros par action Sodifrance. (Le communiqué:)

* INTERPARFUMS a annoncé vendredi qu'il anticipait une reprise graduelle de son activité au second semestre, directement liée à la "réouverture progressive des marchés", après un fort ralentissement d'activité au cours des trois derniers mois dû au coronavirus.

* KAUFMAN & BROAD a publié jeudi un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 45,3% et un bénéfice d'exploitation (Ebit) pratiquement divisé par six à 12,3 millions, précisant tabler pour l'ensemble de l'exercice sur un CA d'environ un milliard d'euros et une marge d'exploitation (Ebit) proche de 6%. (Le communiqué:)

* BÉNÉTEAU a fait état jeudi d'une chute de 17,3% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2019-2020 et table sur un repli de 16% à 18% du CA annuel avec une marge d'Ebitda supérieure à 8% et un résultat opérationnel courant à l'équilibre. Le groupe ajoute vouloir "réduire sensiblement" ses capacités de production dans les mois à venir tout en réduisant ses coûts fixes.

* ATLANTIA - Le gouvernement italien a demandé au groupe de lui soumettre avant la fin de la semaine des propositions permettant de sauvegarder ses concessions autoroutières et de mettre fin à un différend qui dure depuis bientôt deux ans.

* QIAGEN a publié jeudi soir des résultats trimestriels préliminaires soutenus par la demande de matériels de tests, disant tabler sur une croissance de 18% à 19% du chiffre d'affaires et un bond de 68% environ du bénéfice par action ajusté sur la période.

(Marc Angrand)