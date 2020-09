Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices signalent une progression à l'ouverture:

* SANOFI et GSK ont annoncé jeudi le lancement d'un essai clinique de phase I/II de leur candidat vaccin contre le COVID-19 et espèrent présenter une demande d'homologation avant juillet prochain.

* CAPGEMINI a dit jeudi anticiper un redressement "progressif" de son niveau d'activité au deuxième semestre par rapport au deuxième trimestre et a dit tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 12,5% et 14,0% pour 2020.

* ILIAD a fait état jeudi d'une hausse de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au premier semestre grâce à une bonne dynamique commerciale, qui lui a permis d'absorber les pertes financières de plusieurs dizaines de millions d'euros liées à la crise du coronavirus.

* AIR LIQUIDE a annoncé mercredi la signature d'un accord de long terme avec Eastman Chemical Company portant sur la fourniture de volumes supplémentaires d'oxygène, d'azote et de gaz de synthèse pour accompagner la firme américaine et sa production à Longview, au Texas.

* VALLOUREC - L'agence d'évaluation financière S&P a dégradé mercredi soir la note de crédit du fabricant de tubes sans soudure à 'CCC-' contre 'CCC+' en l'assortant d'une perspective négative, estimant qu'une restructuration financière plus large ou un défaut de paiement du groupe est "presque inévitable" dans les six prochains mois.

