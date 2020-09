Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse :

* ENGIE, VEOLIA, SUEZ - Une offre d'achat de Veolia sur son concurrent Suez devra se faire à un prix supérieur à celui de l'offre actuelle, a déclaré vendredi le président du conseil d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu.

* ESSILORLUXOTTICA a fait appel contre le rejet par un tribunal de Rotterdam de sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part du groupe néerlandais d'optique GRANDVISION, qu'il prévoit de racheter.

* EUROFINS SCIENTIFIC a annoncé vendredi l'acquisition de la société SunDream Group, deuxième acteur sur le marché des tests environnementaux à Taïwan.

* SMCP a annoncé vendredi une baisse organique de son chiffre d'affaires semestriel de 33,5% à 372,8 millions d'euros et une chute de 60,9% de l'Ebitda ajusté à 55,1 millions d'euros.

* BANKIA et CAIXABANK envisagent une fusion afin de former la plus grande banque d'Espagne avec plus de 650 milliards d'euros d'actifs, ont déclaré jeudi soir les deux groupes.

* ROCHE a annoncé vendredi avoir obtenu une autorisation d'urgence de l'autorité américaine du médicament pour son test permettant de détecter rapidement si une personne est porteuse du SRAS-CoV-2 ou de l'une des deux formes de grippe.

* RYANAIR - La compagnie aérienne à bas coût a lancé jeudi un placement d'actions visant à lever 400 millions d'euros.

* VONOVIA, spécialiste allemand de l'immobilier résidentiel, est indiqué en baisse de 3,4% en avant-Bourse, d'après le courtier Lang & Schwarz, après avoir annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'un milliard d'euros.

* JDE PEET'S NV, géant du café, a annoncé vendredi la nomination de Fabien Simon au poste de directeur général à la place de Casey Keller.

* PERNOD RICARD - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

(Service Marchés)