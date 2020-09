Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENGIE réunira son conseil d'administration jeudi pour examiner le projet de rachat de l'essentiel de sa participation dans SUEZ porté par VEOLIA mais aussi pour étudier des offres alternatives si Suez en présente d'ici là, ont indiqué à Reuters des sources au fait du dossier. Une autre source a dit à Reuters que Criteria, maison-mère de CAIXABANK et deuxième actionnaire de Suez, n'envisageait pas de participer au moindre consortium susceptible de soumettre une offre concurrente à celle de Veolia.

* SUEZ a annoncé mercredi un projet de cessions d'une partie de ses activités dans quatre pays européens à PreZero, branche du groupe Schwarz, pour 1,1 milliard d'euros, ce qui lui permettrait d'atteindre environ 40% de son objectif de rotation d'actifs fixé dans son plan stratégique Suez 2030.

* ASTRAZENECA - La Food and Drug Administration (FDA) a confirmé mardi que les examens cliniques sur le candidat-vaccin contre le COVID-19 du laboratoire britannique avaient été suspendus aux Etats-Unis dans l'attente des résultats d'une enquête sur une maladie développée par un participant aux tests en Grande-Bretagne.

* LUFTHANSA pourrait réduire sa flotte d'avions de de 130 apareils, soit 30 de plus que prévu initialement, a-t-on appris de deux sources proches du dossier selon lesquelles la compagnie aérienne allemande pourrait supprimer au total 28.000 postes, soit 2.000 de plus qu'évoqué jusqu'à présent.

* BAYER a annoncé mardi avoir réglé des milliers de procédures aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord global avec la justice américaine sur les plaintes liées à l'herbicide Roundup, accusé de provoquer des cancers.

* ROTHSCHILD & CO a publié mardi soir un bénéfice net semestriel hors exceptionnels en baisse de près de 48% en évoquant des conditions de marché "très difficiles" et dit s'attendre à une baisse des revenus annuels de ses activités de conseil financier, un recul au deuxième semestre par rapport au premier dans la banque privée et la gestion d'actifs, mais à une poursuite de la croissance dans le "Merchant Banking".

* SALVATORE FERRAGAMO - Le groupe italien de mode a annoncé mardi qu'il était incapable de fournir des prévisions détaillées pour cete année en raison de l'incertitude liée à la pandémie de coronavirus, après un premier semestre marqué par une perte d'exploitation de 74 millions d'euros.

(Service Marchés)