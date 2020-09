Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH - La Cour de justice du Delaware, saisie par Tiffany, a annoncé lundi que le procès qui oppose le joaillier américain au numéro un mondial du luxe se déroulerait sur quatre jours à compter du 5 janvier prochain.

* SUEZ a annoncé lundi un renforcement de son partenariat avec Vauban Infrastructure Partners pour investir un milliard d'euros en France.

* AVIVA - Le groupe britannique d'assurance cherche un acquéreur pour ses activités françaises, qui pourraient être valorisées autour de trois milliards d'euros, a rapporté lundi Bloomberg.

* MEDIAWAN a publié lundi soir un excédent brut d'exploitation (Ebitda) semestriel de 17,7 millions d'euros, en baisse de 31% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 115,7 millions (-39%), en raison de la crise sanitaire, et prévoit pour l'ensemble de l'année une baisse de 20% du CA et de 30% de l'Ebitda.

(Marc Angrand)