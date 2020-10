Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENGIE a donné son feu vert lundi soir à la vente de l'essentiel de sa participation dans SUEZ à VEOLIA, ouvrant la voie à la prise de contrôle du groupe de services aux collectivités en dépit de l'opposition de l'Etat, premier actionnaire de l'énergéticien français.

Suez a réagi mardi dans un communiqué en accusant Veolia d'avoir repris 29,9% de son capital "d'une manière hostile et dans des conditions inédites et irrégulières". Le groupe affirme dans un communiqué qu'il mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour préserver les intérêts de ses salariés et de ses clients et assurer un traitement égalitaire de tous ses actionnaires.

* KERING a annoncé lundi son intention de céder environ 5,9% du capital de PUMA dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, une opération qui ramènera sa participation dans le groupe allemand d'articles de sport autour de 9,8%.

* LUFTHANSA consomme autour de 500 millions d'euros de trésorerie par mois et ne voit pas sa situation s'améliorer rapidement, a déclaré lundi le président de son directoire, Carsten Spohr.

* LAGARDÈRE - Groupe Arnault, via Financière Agache, détient 6,69% du capital et 5,07% des droits de vote de la société, montre un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié lundi.

* NEWLAT FOOD a annoncé lundi avoir formulé une offre non-contraignante pour le rachat de la célèbre marque britannique de pain Hovis, détenue par PREMIER FOODS et The Gores Group.

(Marc Angrand)