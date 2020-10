PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en forte baisse :

* TOTAL a publié jeudi des résultats en net recul au titre du troisième trimestre 2020, marqués par l'effondrement des cours du pétrole dû au coronavirus, mais a renoué avec un bénéfice net part du groupe et a une nouvelle fois maintenu le niveau de son dividende.

* AIR FRANCE-KLM a fait état vendredi d'une perte d'exploitation de 1,05 milliard d'euros au troisième trimestre et a prévenu que la situation allait encore se dégrader, alors que la deuxième vague de l'épidémie due au nouveau coronavirus provoque le retour de restrictions de déplacement en Europe, jusqu'à un reconfinement en France.

* SAFRAN a annoncé vendredi que ses ventes avaient atteint 3,382 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 44,5% par rapport à l'année dernière mais stable par rapport au trimestre précédent.

* AMUNDI, numéro un européen de la gestion d'actifs, a fait état vendredi d'une nouvelle amélioration de sa collecte d'encours et de ses résultats au titre du troisième trimestre dans le sillage du redressement observé sur la période avril-juin.

* CASINO a annoncé jeudi une croissance de 6,2% à 7,4 milliards d'euros de son chiffre d'affaires en données comparables au troisième trimestre, marqué par une stabilité des ventes en France et une forte reprise en Amérique Latine, en particulier au Brésil, son principal marché sur le continent.

* SAINT-GOBAIN a fait état jeudi d'une reprise vigoureuse de son activité au T3 avec un CA en légère baisse, à 10,12 milliards d'euros contre 10,79 milliards d'euros il y a un an.

* UBISOFT a révisé à la baisse ses objectifs annuels après avoir publié jeudi un CA de 757 millions d'euros au S1 de son exercice décalé (+8,5%). L'éditeur de jeux vidéo a dû reporter la sortie de deux jeux en raison de la crise sanitaire.

* SWISS RE a annoncé vendredi une perte nette plus faible que prévu sur les neuf premiers mois de l'année à 691 millions de dollars (591 millions d'euros) contre un bénéfice de 1,3 milliard un an plus tôt.

* CONTINENTAL a annoncé jeudi la démission de son président du directoire, Elmar Degenhart, pour des raisons de santé après 11 ans à la tête de l'équipementier automobile allemand.

* BBVA a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce aux performances au Mexique, son principal marché, et à une baisse plus marquée qu'attendu des provisions.

* BANCO SABADELL a annoncé vendredi une chute de 77% de son bénéfice net en raison de provisions plus élevées et un plan de transformation incluant des suppressions de postes en Espagne face à l'impact de la pandémie de coronavirus.

* CAIXABANK a publié vendredi un bénéfice trimestriel en baisse de 19% en raison de nouvelles provisions pour pertes sur créances.

* EUTELSAT a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 315,3 millions d'euros au premier trimestre de son exercice décalé et a confirmé tous ses objectifs financiers.

* LAFARGEHOLCIM a relevé vendredi sa prévision de bénéfice annuel après avoir fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au T3.

* NOVO NORDISK a annoncé vendredi des ventes en hausse de 2% au T3 grâce au succès de ses traitements du diabète.

* L'autorité suisse de la concurrence a donné son feu vert sans conditions au rachat de SUNRISE COMMUNICATIONS par Liberty Global pour 6,8 milliards de francs suisses (6,32 milliards d'euros).

* LONZA va produire une combinaison expérimentale d'anticorps contre le COVID-19 pour le britannique ASTRAZENECA, a annoncé vendredi le groupe suisse présent dans la pharmacie et la chimie

* UBS a annoncé vendredi un rapprochement avec son compatriote PARTNERS GROUP, spécialiste de l'investissement sur le marché privé.

