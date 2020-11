PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère hausse :

* CONTINENTAL a prévenu mercredi que des coûts de restructuration supplémentaires pèseraient sur son bénéfice au quatrième trimestre. L'action perd plus de 4% en avant-Bourse et pourrait entraîner dans son sillage d'autres équipementiers automobiles comme MICHELIN et VALEO.

* ALSTOM s'est déclaré mardi confiant pour le second semestre, son activité s'étant redressée au deuxième trimestre de son exercice décalé 2019-20 après avoir été affectée au trimestre précédent par l'impact de la pandémie de coronavirus.

* SCOR - La justice a condamné mardi le groupe mutualiste d'assurance Covéa et son PDG Thierry Derez dans un des volets de l'affaire l'opposant au réassureur français Scor, dont il est le premier actionnaire.

* ABN AMRO a publié mercredi un bénéfice net au troisième trimestre en baisse de 46% à 301 millions d'euros mais supérieur aux attentes des analystes grâce à une hausse moins prononcée qu'attendu des provisions de la banque néerlandaise pour créances douteuses.

* E.ON a annoncé mercredi une baisse de 10% de son bénéfice sur neuf mois en raison de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités. Le spécialiste allemand des énergies renouvelables a annoncé par ailleurs mardi que la Commission européenne avait donné le feu vert à son rachat du suisse INNOGY.

* BIONTECH - La Commission européenne doit donner dans la journée son feu vert à la signature d'un contrat avec Pfizer et son partenaire allemand BioNTech en vue de l'achat de plusieurs centaines de millions de doses du vaccin qu'ils sont en train de mettre au point, a déclaré mardi sa présidente.

* NEOEN - Le Fonds stratégique de participations (FSP) a lancé mardi la cession de 0,8% du capital de Neoen et détiendra environ 6,7% du capital de la société à l'issue du placement.

* SALVATORE FERRAGAMO - Le groupe de mode italien a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse de 18,9% au titre du troisième trimestre, une chute moins importante qu'au trimestre précédent grâce à l'assouplissement des mesures de confinement et à la reprise de la demande en Chine.

* TELECOM ITALIA a confirmé ses prévisions annuelles après avoir enregistré des résultats globalement en ligne avec les attentes pour le troisième trimestre.

* VALNEVA a annoncé mardi la convocation d'une assemblée générale le 22 décembre afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle cotation sur le Nasdaq.

