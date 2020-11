PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BOUYGUES a fait état jeudi d'une forte amélioration de ses résultats au troisième trimestre, ce qui lui permet de revoir à la hausse ses perspectives pour le second semestre.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Le conseil de surveillance du groupe a nommé mercredi Jean-Marie Tritant à la présidence de son directoire en remplacement de Christophe Cuvillier, scellant la victoire des actionnaires minoritaires Léon Bressler et Xavier Niel.

* VALLOUREC a publié mercredi une perte nette de 636 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2020 et annoncé environ 1.050 suppressions de postes, ajoutant viser un accord sur sa dette avant fin février.

* CNP ASSURANCES a dit jeudi avoir enregistré un niveau d'activité "très élevé" au troisième trimestre, en particulier au Brésil, ce qui lui a permis de limiter l'impact de la crise sanitaire sur ses résultats.

* PSA et FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ont annoncé que les assemblées générales de leurs actionnaires respectifs appelées à approuver leur fusion se tiendraient le 4 janvier.

* WIRECARD - L'ancien président du directoire de la pépite de la technologie financière terrassée par un scandale comptable, Markus Braun, doit quitter temporairement sa prison pour répondre dans la journée à une commission parlementaire allemande.

* SOITEC - Le spécialiste des semi-conducteurs a fait état mercredi d'une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation au premier semestre de son exercice décalé 2021 mais a confirmé tabler sur des ventes annuelles stables à périmètre et changes constants. (Le communiqué:)

* THYSSENKRUPP a annoncé jeudi qu'il allait devoir supprimer 5.000 emplois supplémentaires, le conglomérat allemand en difficulté subissant de plein fouet le choc de la crise sanitaire. Le titre perd 3,1% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz.

* ABB a annoncé jeudi son intention de céder trois unités représentant au total 6% du chiffre d'affaires annuel du groupe industriel suisse.

* BMW a annoncé mercredi qu'il allait transformer ses usines en Allemagne afin d'y construire des voitures électriques et transférer la production de moteurs thermiques vers des usines en Autriche et en Angleterre.

* THERANEXUS et la Fondation Beyond Batten Disease (BBDF) ont annoncé jeudi dans un communiqué avoir obtenu l'avis favorable de la Food and Drug Administration (FDA) pour poursuivre un plan de développement préclinique optimisé de BBDF-101, dans l'objectif d'obtenir le statut Investigational New Drug (IND) pour démarrer les études cliniques avec BBDF-101 avec une exposition longue (24 mois) jusqu'à l'enregistrement.

(Marc Angrand)