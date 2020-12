PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en ordre dispersé :

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé lundi une réorganisation de sa banque de détail en France via un projet de rapprochement entre les enseignes Crédit du Nord et Société générale et un développement accru de sa filiale Boursorama.

Société Générale a par ailleurs annoncé vendredi que les exigences de fonds propres que lui avait fixées la Banque centrale européenne (BCE) pour le 1er janvier 2021 étaient inchangées, en assurant disposer d'une "confortable" marge en la matière.

* UNICREDIT/MONTE DEI PASCHI - La démission de Jean-Pierre Mustier de son poste d'administrateur délégué d'UniCredit n'a rien à voir avec une éventuelle acquisition de Monte dei Paschi (MPS), a déclaré le nouveau président désigné d'UniCredit, Pier Carlo Padoan, dans un entretien au quotidien italien Corriere della Sera publié dimanche.

* VIVENDI - Le gouvernement italien a demandé samedi à la justice administrative de repousser sa décision sur l'opportunité d'annuler le gel des deux tiers de la participation de Vivendi dans le diffuseur italien MEDIASET.

* ASTRAZENECA - Serum Institute of India, premier producteur mondial de vaccins en volume, a annoncé lundi avoir demandé une autorisation pour l'utilisation en urgence en Inde du candidat vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca.

* BIONTECH - Le gouvernement britannique a annoncé dimanche se préparer à devenir le premier pays à diffuser le candidat vaccin développé par Pfizer et BioNTech en le mettant à la disposition des hôpitaux puis des cabinets médicaux.

* EUROPCAR, fragilisé par l'effet de la crise sanitaire sur le secteur des locations de voitures, a annoncé lundi la conclusion d'un avenant à l'accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et entraînant son passage sous le contrôle de ses créanciers.

* BAYER a annoncé lundi avoir signé un accord avec Atara Biotherapeutics pour distribuer la thérapie expérimentale contre le cancer développée par le laboratoire américain.

* EQT a annoncé lundi céder le spécialiste de la logistique des bâtiments industriels Apleona, ancienne filiale de l'allemand BILFINGER, à la société de capital investissement PAI Partners pour environ 1,6 milliard d'euros. Bilfinger prend 5,1% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz.

* LUFTHANSA aura supprimé 29.000 postes à la fin de l'année et prévoit d'en supprimer 10.000 supplémentaires l'année prochaine en Allemagne en raison de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités, selon le journal dominical allemand Bild am Sonntag.

* EDF - Greenpeace France dit lundi avoir eu accès, sans l'avoir sollicité, à "des documents extrêmement détaillés portant sur tous les systèmes de protection de l'EPR de Flamanville", dans la Manche, et "considère que la sécurité du site est aujourd'hui totalement remise en cause".

* ARKEMA - Morgan Stanley dégrade sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 96 euros contre 100 euros.

(Service marchés)