PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture prudente :

* PSA et FCA se sont déclarés confiants lundi de voir le Brésil confirmer son feu vert sans restriction à leur projet de fusion, malgré la demande d'analyse approfondie faite sur place.

* AIRBUS a annoncé lundi avoir remporté 297 commandes nettes de janvier à novembre.

* ROCHE a fait état mardi de résultats encourageants pour une étude sur l'effet de trois anticorps sur plusieurs types de cancers.

* DEUTSCHE BANK, Citigroup Inc, ANZ et six anciens employés des trois banques seront confrontés à un procès en Australie après avoir plaidé non coupable d'accusations d'entente pour manipulation des cours d'ANZ lors d'une augmentation de capital de cette dernière il y a plus de deux ans.

* GTT a annoncé lundi avoir reçu une commande du chantier coréen Hyundai Heavy Industries (HHI) pour la conception des cuves de deux méthaniers pour le compte d'un armateur européen.

* NORWEGIAN AIR a annoncé mardi avoir demandé la protection de la justice norvégienne dans le cadre de la restructuration de sa dette.

* QIAGEN a relevé mardi ses objectifs financiers pour 2020 et 2021 en vantant le succès grandissant rencontré par ses test génétiques.

* CNP ASSURANCES - Berenberg entame son suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 16,50 euros.

(Service marchés)