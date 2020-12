PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SANOFI et GLAXOSMITHKLINE ont annoncé vendredi que leur vaccin contre le COVID-19 ne serait pas disponible avant le quatrième trimestre 2021, des résultats intermédiaires ayant montré une réponse immunitaire insuffisante chez l'adulte.

* BIONTECH - La Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis a voté jeudi à une large majorité en faveur d'une autorisation pour le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et BioNTech.

* ZURICH INSURANCE a annoncé vendredi le rachat par sa filiale Farmers Group and Farmers Exchanges de l'activité biens et dommages de MetLife aux Etats-Unis pour 3,49 milliards de dollars (3,24 milliards d'euros).

* KERING a annoncé jeudi soir le versement en janvier d'un acompte de 2,50 euros par action sur le dividende au titre de 2020.

* STANDARD CHARTERED a annoncé jeudi envisager de reprendre les distributions aux actionnaires à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2020.

* EURONEXT a annoncé jeudi l'inclusion à compter du 21 décembre au sein de l'indice SBF 120 de MCPHY ENERGY, VERALLIA, KAUFFMAN AND BROAD et CARMILA et la sortie de l'indice de GENFIT et TARKETT.

* AREVA < ARVCF.PK>/SIEMENS - Le projet de réacteur EPR qu'Areva et Siemens construisent en Finlande va coûter de 600 à 800 millions d'euros supplémentaires à la France, rapporte jeudi Le Monde.

* GETLINK a annoncé avoir obtenu le feu vert de la Commission intergouvernementale (CIG) au déploiement de l'interconnexion électrique de 1.000 mégawatts ElecLink dans le tunnel sous la Manche.

(Service marchés)