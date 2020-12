PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée:

* EDF a annoncé mercredi soir avoir revu à la hausse son objectif d'Ebitda 2020, disant viser désormais un montant "égal ou légèrement supérieur" à 16 milliards d'euros.

Par ailleurs, selon un communiqué publié mercredi par les six administrateurs salariés du groupe, EDF envisage de verser à nouveau un dividende en numéraire en 2022 alors qu'il propose depuis 2016 un paiement en actions nouvelles auquel l'Etat français a systématiquement souscrit.

* WPP, numéro un mondial de la publicité, a dit jeudi espérer retrouver son niveau de ventes nettes 2019 d'ici à 2022 grâce à l'accélération de ses activités dans le numérique provoquée par la crise sanitaire.

* KERING rapporte jeudi que le Parquet national financier (PNF) a confirmé avoir ouvert une enquête préliminaire sur ses pratiques fiscales et conteste "avec la plus grande fermeté les allégations contenues" dans un article du site Mediapart, relayées par d'autres médias.

* BIONTECH - L'Allemagne commencera à administrer le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et BioNTech le 27 décembre en donnant la priorité aux personnes âgées dans les maisons de retraite, ont annoncé mercredi les autorités.

* AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures en Europe ont reculé de 13,5% sur un an en novembre, montrent les chiffres publiés jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

* CRÉDIT AGRICOLE/CREVAL -L'administrateur délégué de Crédit Agricole Italia, Giampiero Maioli, déclare jeudi dans La Repubblica qu'il n'a pas l'intention de relever son offre sur Credito Valtellinese (Creval), qu'il juge "suffisante" et ajoute qu'il pourrait y renoncer si les actionnaires de la banque italienne ne suivent pas.

* NOVARTIS a annoncé jeudi l'acquisition de la société américaine de neurosciences Cadent Therapeutics pour un montant susceptible d'atteindre 770 millions de dollars (environ 630 millions d'euros).

* KLÉPIERRE a annoncé jeudi avoir signé une ligne de crédit bancaire renouvelable syndiquée pour un montant total de 1,385 milliard d'euros.

* RIO TINTO a annoncé jeudi la nomination de son actuel directeur financier, Jakob Stausholm, au poste de directeur général à compter du 1er janvier 2021.

* SCOR a annoncé avoir choisi Benoît Ribadeau-Dumas pour succéder à Denis Kessler à la direction générale après l'assemblée générale de 2022 et décidé de dissocier les fonctions de directeur général et de président.

* CASINO a annoncé que l'émission d'une obligation non sécurisée et l'abondement d'un prêt à terme lui avaient permis de lever au total 625 millions d'euros, soit 125 millions de plus que prévu initialement, qui financeront une partie de l'offre de rachat obligataire en cours.

* ENEL devrait lancer ce jeudi en conseil d'administration le processus de vente de tout ou partie se sa participation dans Open Fiber au fonds d'investissement Macquarie, selon trois sources au fait du dossier.

