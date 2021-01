PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LAGARDÈRE, mis en difficulté par la crise sanitaire et des problèmes de gouvernance, s'est vu octroyer un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros.

* GETLINK - Yann Leriche, le directeur général de Getlink qui exploite le tunnel sous la Manche, a minimisé jeudi les risques de chaos entre le continent européen et le Royaume-Uni avec le Brexit.

* PSA, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Les actionnaires des deux groupes doivent se prononcer dans la journée sur leur projet de fusion, qui vise à créer le numéro quatre mondial du secteur automobile.

* RENAULT - Nissan Motor prévoit de réduire encore sa présence en Europe et de confier la vente et la fabrication de ses voitures sur le continent à son partenaire français, a rapporté vendredi le quotidien japonais Yomiuri. Par ailleurs, les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 11,78% en décembre et de 25,5% sur l'année selon le CCFA.