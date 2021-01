PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse :

* PSA/FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) - Une éventuelle entrée de l'Etat italien au capital de Stellantis, le groupe automobile issu de la fusion entre et PSA et Fiat Chrysler, "ne peut pas et ne doit pas être un tabou" mais un tel investissement devrait être le fruit d'un consensus, déclare le vice-ministre italien de l'Economie, cité mercredi par le quotidien italien La Repubblica.

* BIONTECH - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a préconisé mardi que la deuxième dose requise du vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19 soit administrée dans un délai de 21 à 28 jours mais a ajouté qu'en cas de "circonstances exceptionnelles", ce délai pouvait être allongé de plusieurs semaines.

* ALSTOM a annoncé mardi avoir réalisé avec succès une émission à 8 ans de 750 millions d'euros d'obligations seniors à un taux d'intérêt fixe de 0%.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA a annoncé mardi avoir obtenu de l'agence italienne de crédit à l'exportation (SACE) une garantie sur un portefeuille de créances douteuses de 670 millions d'euros.

* MEDIOBANCA - Le milliardaire italien Leonardo Del Vecchio a porté sa participation dans la banque italienne à 11,92%, montre un document boursier.

* CARMAT a annoncé mercredi préparer un lancement commercial de son coeur artifiiel total pour le deuxième trimestre 2021, avec un ciblage initial de l'Allemagne et de la France.

* SENSORION - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours de 2,30 euros.

(Service marchés)