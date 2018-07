Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Atos) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 23 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ATOS a annoncé dimanche le rachat de l'américain Syntel , notamment spécialisé dans le traitement de données, pour 3,4 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros), une acquisition transformante lui permettant de changer de taille en Amérique du Nord. * AIRBUS - Le président exécutif s'est dit ouvert à la fusion des activités de son entreprise dans le domaine des avions de chasse avec celles de BAE SYSTEMS , rapporte le Sunday Times. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - L'état de santé de l'administrateur délégué Sergio Marchionne s'est fortement dégradé samedi et la décision a été prise de désigner comme directeur général Mike Manley qui dirigeait la division Jeep de la société, indique FCA dans un communiqué. * GLAXOSMITHKLINE envisage un démantèlement à la suite des pressions exercées par certains investisseurs qui réclament une scission de la division grand public, rapporte le Financial Times vendredi. * WPP - Alibaba et Tencent poursuivent des discussions en vue de prendre une participation de 20% environ dans la filiale chinoise du publicitaire britannique, rapportait Sky News samedi, citant des sources anonymes. * BANCA CARIGE a annoncé dimanche que la Banque centrale européenne lui avait laissé jusqu'à la fin de l'année pour atteindre un seuil minimal de fonds propres à moins de se lancer dans un processus de fusion. * EURAZEO a annoncé vendredi être entre en discussions exclusives avec le fonds d'investissement PAI Partners en vue de lui céder sa participation dans la société Asmodee, spécialisée dans la distribution de jeux de société. * GFI INFORMATIQUE a annoncé vendredi dans un communiqué une offre publique d'acquisition amicale sur sa filiale REALDOLMEN . L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

