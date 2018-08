Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Thales et Gemalto, Renault, Natixis, Innogy) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 10 août (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE . La filiale brésilienne du groupe de services aux collectivités réfléchit à une offre sur l'entreprise locale de production d'électricité Companhia Energética de Sao Paulo (CESP) , a dit jeudi à des analystes un dirigeant d'Engie Brasil. * THALES a annoncé vendredi la prolongation de la période d'acceptation de son offre sur GEMALTO tout en confirmant prévoir de boucler l'opération avant la fin de l'année. * RENAULT - Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". * NATIXIS - Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * EUTELSAT a annoncé jeudi avoir vendu sa part dans le satellite Eutelsat 25B à son copropriétaire pour 135 millions d'euros. * INNOGY a fait état vendredi d'une baisse de 10% de son bénéfice d'exploitation semestriel mais il a réaffirmé ses prévisions annuelles. * THYSSENKRUPP . Les nouveaux objectifs de rentabilité à moyen terme présentés jeudi par le groupe devraient se traduire par des suppressions de postes, déclare Guido Kerkhoff, le président du directoire par intérim du conglomérat industriel, dans le cadre d'un entretien publié vendredi le Frankfurter Allgemeine Zeitung. * RYANAIR devrait annuler quelque 400 vols en Europe vendredi, soit 17% du total normalement prévu, du fait d'un mouvement de grève de 24 heures lancé dans cinq pays - Allemagne, Belgique, Irlande, Pays-Bas et Suède. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

