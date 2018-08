Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Valeo) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 15 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe: * ADP a fait état mardi soir d'une croissance de son trafic passagers de 3,7% en juillet et de 3,1% sur les sept premiers mois de l'année. * VALEO - HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et ramené son objectif de cours de 65 à 45 euros. * ROYAL BANK OF SCOTLAND versera 4,9 milliards de dollars (4,3 milliards d'euros) pour régler un litige portant sur des MBS (créances immobilières titrisées) vendues de 2005 à 2008, a annoncé le département de la Justice des Etats-Unis mardi. * ROLLS-ROYCE - Standard & Poor's a annoncé mardi avoir abaissé sa perspective sur la note BBB+ du groupe britannique de "stable" à "négative". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

0 0