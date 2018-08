Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Schindler, Vopak) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 17 août (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM . Le conseil d'administration de la compagnie aérienne a officialisé jeudi soir la nomination de Benjamin Smith, numéro deux d'Air Canada , au poste de directeur général, avec le soutien de l'Etat français mais la méfiance des syndicats du transporteur franco-néerlandais. * SCHINDLER - Le groupe suisse spécialisé dans les ascenseurs et les escalators a publié vendredi un carnet de commandes et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. * VOPAK - Le spécialiste néerlandais du stockage et du transport de produits pétroliers et chimiques a fait état vendredi d'une baisse de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) trimestriel, conséquence d'un recul du taux d'utilisation de ses terminaux pétroliers. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

