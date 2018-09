Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualité avec Carrefour/Casino, Solvay, Randgold, WPP) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARREFOUR , CASINO - Carrefour a démenti lundi avoir approché Casino pour lui proposer un rapprochement, dénonçant des "communications intempestives, trompeuses, et dénuées de tout fondement". Dimanche soir, Casino avait dit avoir été sollicité depuis quelques jours par son concurrent en vue d'une tentative de rapprochement et avoir réuni en conséquence son conseil d'administration, qui a décidé de ne pas donner suite. * SKY - Le groupe de médias américain Comcast a remporté samedi l'enchère pour l'acquisition de l'opérateur britannique de télévision par satellite pour lequel il a accepté de débourser environ 30 milliards de livres sterling (33,4 milliards d'euros). * HENKEL passe en revue le marché pour dénicher d'éventuelles opportunités d'acquisition, a dit Carsten Knobel, directeur financier du groupe allemand de produits de grande consommation, tout en refusant de préciser s'il songeait à la division soins de la peau de Nestlé , mise en vente il y a quelques jours. * SIEMENS a annoncé que son président du directoire Joe Kaeser avait rencontré dimanche le Premier ministre irakien Haider Jawad Al-Abadi pour discuter d'un projet du conglomérat industriel allemand portant sur l'augmentation des capacités de production d'électricité du pays, un contrat susceptible de peser plusieurs milliards d'euros. * PORSCHE , le fabricant de voitures sportives allemand faisant partie du groupe Volkswagen , a annoncé dimanche qu'il cesserait de proposer à la vente des versions diesel de ses voitures, accélérant son développement dans les propulsions électrique et hybride. * SOLVAY a dit lundi anticiper une accélération de sa croissance organique à moyen terme, visant une hausse de 6 à 9% de l'Ebitda sous-jacent à périmètre et change constants contre +6% au premier semestre. * RANDGOLD RESOURCES , qui exploite des mines en Afrique, est sur le point d'être racheté par le canadien Barrick Gold , a dit une source à Reuters dimanche, confirmant des informations de Bloomberg. Randglod a une capitalisation de 4,6 milliards de livres selon Thomson Reuters I/B/E/S. * WPP envisage de regrouper ses agences publicitaires Young & Rubicam et VML (publicités numériques) sous la direction de Jon Cook, actuel patron de VML, rapporte le Wall Street Journal. Il s'agirait de la première mesure de réorganisation majeure prise par Mark Read, le nouveau directeur général. * VICAT , qui mène actuellement des discussions avec le cimentier brésilien Ciplan en vue d'un éventuel rachat, a annoncé vendredi la nomination de Hugues Chomel comme directeur financier. * SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a annoncé vendredi dans un communiqué l'arrivée de Thomas Georgeon comme directeur général adjoint en disant que cette arrivée s'inscrivait dans la perspective de la fin du mandat de DG de Philippe Lemoine. * PHARMAGEST INTERACTIVE a annoncé vendredi dans un communiqué un résultat net de 11,41 millions d'euros au S1, en hausse de 11,5%, et un chiffre d'affaires en hausse de 14% au S1 à 72,15 millions d'euros. Le groupe s'est dit confiant quant au maintien du niveau de croissance soutenue de ses activités pour le S2. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

