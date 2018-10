Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec précisions sur Casino, JCDecaux, EDF et Engie) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE et le fonds de pension canadien CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) ont l'intention de proposer jusqu'à 9 milliards de dollars pour racheter le réseau de gazoducs du brésilien Petrobras , a écrit vendredi l'agence Bloomberg. * CASINO a annoncé vendredi que la société de gestion et d'investissement TIKEHAU CAPITAL et Bpifrance prendraient une participation de 24% dans sa filiale GreenYellow, un fournisseur d'énergie solaire, via une augmentation de capital de 150 millions d'euros. Casino a annoncé en outre que 12 supermarchés et hypermarchés exploités par la famille Quattrucci en Ile-de-France et dans l'Oise rejoignaient le groupe. * EDF /ENGIE - Emmanuel Macron a-t-il en tête un vaste projet pour les grands énergéticiens français ? La question alimente en tout cas les conversations des professionnels depuis plusieurs mois, sur fond de réflexions sur l'architecture d'EDF et sur la stratégie d'Engie. * ADP a annoncé https://reut.rs/2pRWDP7 vendredi une hausse de 4,8% du trafic en septembre à 9,4 millions de passagers accueillis. * MAUREL ET PROM a confirmé https://reut.rs/2IRbRfX vendredi travailler sur l'acquisition de la participation de 40% de SHELL dans le champ pétrolier Urdaneta West au Venezuela. * JCDECAUX a annoncé lundi que l'assemblée générale des actionnaires d'APN Outdoor Group avait approuvé le rachat du groupe australien par le numéro un mondial de la communication extérieure. La fusion devrait être effective le 31 octobre, précise JCDecaux dans un communiqué. * CECONOMY -Le distributeur allemand d'électronique grand public a annoncé le départ de son PDG et la recherche d'un nouveau directeur financier après la chute de son titre en Bourse, consécutive à une série d'avertissements sur résultats. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

