Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Société générale et Bureau Veritas) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEUR BANCAIRE - Toutes les banques de l'Union européennes soumises aux tests de résistance aux chocs financiers des banques de l'Union européenne ont respecté l'objectif de ratio minimum de fonds propres CET1 en pleine application ("fully loaded") de 5,5% pour le scénario le plus extrême, a annoncé vendredi l'Autorité bancaire européenne (ABE). Les britanniques BARCLAYS et LLOYDS et l'italienne BANCO BPM affichent les moins bons résultats. * SOCIETE GENERALE a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Bank Millenium en vue de lui céder sa filiale de banque de détail en Pologne Euro Bank. La transaction devrait lui permettre de réduire d'environ deux milliards d'euros ses encours pondérés tout en améliorant d'environ huit points de base son ratio "core" Tier 1. * NOVARTIS a annoncé vendredi que sa division Sandoz abandonnait ses efforts pour obtenir le feu vert des autorités de régulation américaines pour sa version biosimilaire du rituximab, un traitement de certains cancers et de la polyarthrite rhumatoïde, après que la FDA a demandé des informations supplémentaires sur ce médicament, qui a déjà été approuvé dans l'Union européenne, en Suisse, au Japon et en Australie, a précisé le groupe pharmaceutique suisse. * SECHE ENVIRONNEMENT a annoncé https://bit.ly/2zmSfvK vendredi le lancement d'une offre d'achat sur Interwaste, spécialisé dans le traitement des déchets, au prix unitaire de 1,20 rand sud-africain (0,07 euro). * DWS , la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank , va prendre une participation de 15% dans Neo Technologies, société basée à Dubai. Cette alliance, annoncée dimanche par les deux groupes, vise à développer les services de gestion d'actifs numériques dans la région. Le montant de la transaction n'a pas été révélé. * GAM HOLDING a décliné la proposition du gérant d'actifs britannique Schroders qui souhaitait lui racheter Systematic, sa division abritant le fonds spéculatif Cantab, a rapporté dimanche le Financial Times. * BUREAU VERITASN - Credit suisse a relevé lundi sa recommandation sur le titre, de "neutre" à "surperformance", avec un objectif de cours porté de 23,50 à 24 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

