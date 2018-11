Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Renault et Laurent Perrier) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 23 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA et le japonais Toyota ont décidé de revoir les contours de leur alliance, ce qui se traduira par un arrêt de leur collaboration pour la production de petites voitures en contrepartie d'un élargissement dans les utilitaires, a rapporté jeudi le journal Les Echos. * RENAULT a reçu un peu de réconfort dans la tourmente entourant Carlos Ghosn sous la forme d'un relèvement de recommandation par Jefferies, à "acheter" contre "conserver". * LAURENT PERRIER a annoncé vendredi un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% au premier semestre à 99,7 millions d'euros et un résultat opérationnel en progression de 10,6% a 18,7 millions (+10,2% en données organiques). * TF1 a annoncé jeudi le rachat à beIN SPORTS des droits de diffusion de plusieurs matchs des championnats du monde de handball masculin et féminin entre 2019 et 2025. (Le communiqué: https://bit.ly/2PPyacE) * ORANGE annoncé jeudi la création d'une coentreprise avec l'opérateur sud-africain MTN , qui permettra l'interopérabilité du Mobile Money, un portefeuille électronique sur téléphone portable, en Afrique. (Le communiqué: https://oran.ge/2QcgR4Q) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

0