Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

* LAFARGEHOLCIM a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2018 et prédit le maintien d'une demande mondiale "solide" en 2019. * RENAULT - Le directeur général de Renault doit rester le président de l'alliance Renault-Nissan, a dit mardi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, interrogé sur LCI sur l'affaire Carlos Ghosn. * KERING - Le parquet de Milan a clôturé son enquête portant sur une évasion fiscale présumée d'environ un milliard d'euros opérée par le groupe Gucci, filiale du groupe français Kering, ouvrant la voie à une demande formelle de procès, a rapporté mardi une source judiciaire. * DANONE - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "neutre". * AXA tient mercredi une journée investisseurs. * DEUTSCHE TELEKOM , TELE2 - La Commission européenne a donné mardi son accord sans condition au rachat par Deutsche Telekom des activités de Tele2 aux Pays-Bas, confirmant des informations données lundi par Reuters. * TELECOM ITALIA - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "neutre". * COMMERZBANK a renoncé à présenter une offre pour prendre une participation dans la banque publique régionale NordLB, a rapporté mardi le quotidien Handelsblatt. * Les BANQUES BRITANNIQUES pourraient être sur la défensive avant la publication, à 16h30 GMT, des résultats des tests de résistance de la Banque d'Angleterre. * PARROT - La famille Seydoux, actionnaire de contrôle de Parrot, a annoncé mardi soir avoir acquis auprès d'un actionnaire un bloc représentant 9,59% du capital du groupe au prix de 3,20 euros par action. L'offre représente une prime de 82,8% par rapport au cours de clôture de l'action Parrot mardi soir à 1,75 euro.

