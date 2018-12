Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

* AUTOMOBILE - Le secteur automobile pourrait profiter de la trêve annoncée dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Le président Donald Trump a annoncé dimanche soir que la Chine allait "abaisser et lever" ses droits de douane sur les importations d'automobiles américaines, frappées actuellement par des taxes douanières de 40%, ce qui devrait profiter aux constructeurs allemands qui exportent en Chine. [nL8N1Y524S] Les titres DAIMLER, BMW et VOLKSWAGEN, ainsi que ceux des équipementiers automobiles, sont attendus en hausse entre 3% et 5% à l'ouverture.

* TECHNOLOGIE et RESSOURCES DE BASE sont aussi susceptibles de réagir positivement à l'accord commercial temporaire conclu entre les Etats-Unis et la Chine. Les cours des matières premières évoluent en forte hausse lundi.

* RENAULT - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dit au président français Emmanuel Macron qu'il estimait qu'il reviendrait aux actionnaires privés de se prononcer sur l'avenir de l'alliance Renault-Nissan, a-t-on appris vendredi auprès d'un porte-parole du chef du gouvernement japonais. [nL8N1Y53CI]

* L'ORÉAL, NESTLÉ - La participation de Nestlé dans L'Oréal figure de manière "active à l'agenda du conseil d'administration", déclare le président du groupe suisse dans un entretien au Financial Times.

* CRÉDIT AGRICOLE Consumer Finance et BANCO BPM ont annoncé vendredi avoir signé un protocole d'entente irrévocable visant à renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les 15 prochaines années. L'accord prévoit l'acquisition par leur filiale commune Agos de ProFamily S.p.A., filiale de Banco BPM qui produit notamment les crédits à la consommation distribués dans le réseau de BPM, pour un montant total de 310 millions d'euros, précise le texte. [nL8N1Y56FG]

* SANOFI pourrait annoncer cette semaine à des représentants du personnel du géant pharmaceutique français un plan de départs volontaires qui se traduira par la suppression de plus de 500 postes, rapporte le Journal du dimanche. [nL8N1XN43G]

* SKF est parvenu à un accord à l'amiable avec DAIMLER sur la participation présumée du groupe d'ingénierie suédois à un cartel de roulements à billes, mettant ainsi un terme aux différends qui l'opposaient à divers constructeurs automobiles. [nL8N1Y55VD]

* DEUTSCHE BANK ne court pas le risque d'être rachetée, a déclaré Christian Sewing, président du directoire de la première banque allemande, dont le titre a touché un plus bas historique vendredi à la suite de deux journée de perquisitions dans les locaux de l'établissement, dans le cadre d'une enquête de blanchiment d'argent liée aux "Panama papers". [nL8N1Y70JV]

* BASF et le groupe de capital-investissement CVC Capital Partners explorent la possibilité d'une fusion de leurs activités dans la chimie de construction, rapporte l'agence Bloomberg.

* SIEMENS, ALSTOM - Les syndicats de Siemens pourraient s'opposer à d'éventuelles concessions trop drastiques exigées par l'Union européenne en échange de son feu vert au projet de fusion avec Alstom visant à créer un champion franco-allemand du ferroviaire, rapporte le journal Der Spiegel, citant des représentants du personnel. [nL8N1Y70GI]

* VALEURS SUISSES - La Suisse a lancé vendredi un projet visant à empêcher dès le 1er janvier 2019 le négoce des actions helvétiques sur les places boursières de l'Union européenne, signe d'une aggravation d'un conflit avec Bruxelles qui pourrait porter un coup sévère aux transactions boursières transfronstalières. [nL8N1Y55OC]

* SHOWROOMPRIVÉ a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 40 millions d'euros soutenue par ses fondateurs et le groupe Carrefour, visant à accroître sa flexibilité financière. [nP6N1HY028]

* GENFIT a annoncé lundi le lancement aux Etats-Unis d'une étude de phase 2 initiée par un investigateur, évaluant nitazoxanide chez des patients avec fibrose NASH.

* SALZGITTER gagne plus de 6% dans les transactions en avant-Bourse à Francfort après le relèvement du conseil d'UBS à "neutre" contre "vendre".

* LAFARGEHOLCIM est attendu en hausse de plus de 3% à l'ouverture après le relèvement du conseil de Deutsche Bank à "achat" contre "conserver".

* VALLOUREC - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et revoit son objectif de cours à 3,30 euros contre 11 euros.

* ACCOR - Bernstein relève son conseil à "performance de marché" et revoit son objectif de cours à 40 euros contre 37 euros.

* LEGRAND - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" et son objectif de cours à 55 euros contre 57 euros.

