Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Renault/Nissan) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Le directeur général de Nissan , Hiroto Saikawa, a rapporté qu'une majorité des membres du conseil d'administration du constructeur japonais partageait son refus de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires demandée par Renault dans le contexte de l'inculpation de Carlos Ghosn, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. * SHOWROOMPRIVÉ a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital de 39,5 millions d'euros visant à accroître sa flexibilité financière. * VINCI - Vinci Airports a annoncé vendredi avoir bouclé le financement de la concession de l'aéroport de Belgrade et en reprendre l'exploitation. * DEUTSCHE BÖRSE - L'opérateur boursier allemand s'est vu infliger une amende globale de 10,5 millions d'euros par un tribunal de Francfort pour son rôle dans les rachats d'actions effectués par l'ex-président de son directoire, Carsten Kengeter, qui ont entraîné l'ouverture d'une enquête pour délit d'initié. * WHITBREAD a annoncé vendredi avoir reçu le feu vert de l'Union européenne pour la vente de sa chaîne de cafés Costa à Coca-Cola . * TIKEHAU CAPITAL a présenté vendredi les termes de son projet d'offre publique d'achat visant les actions et les obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) de la société SELECTIRENTE . L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

0