Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisation de Carige et Deutsche Telekom) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 2 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les principaux indices signalent une ouverture en nette baisse: * Les VALEURS AUTOMOBILES pourraient réagir aux chiffres des immatriculations de décembre en France publiés mardi, qui montrent une chute de 14,47% du marché sur un an, l'année 2018 se soldant par une croissance de 2,97%. * BANCA CARIGE - La Consob, l'autorité de la Bourse italienne, a annoncé mercredi la suspension de la cotation de la banque génoise dans l'attente d'un communiqué sur sa gouvernance. La 10e banque italienne, qui n'a pas obtenu le soutien de ses actionnaires à un projet d'augmentation de capital de 400 millions d'euros, pourrait être placée sous administration spéciale. * S4 CAPITAL - La nouvelle société de l'ancien patron de WPP Martin Sorrell a déclaré lundi avoir décroché deux gros contrats pendant la période des fêtes. * DEUTSCHE TELEKOM a engagé une action en justice contre le régulateur de réseaux allemand pour dénoncer les préconditions demandées aux opérateurs pour participer aux enchères relatives aux services mobiles de cinquième génération (5G), a rapporté le journal Die Welt. * DIA - La chaîne de supermarchés en difficulté a annoncé lundi une série d'accords de refinancement d'un montant total de 896 millions d'euros. * TESSI SA a annoncé mercredi dans un communiqué la cession à Loomis de sa participation de 80% dans la société CPoR Devises. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

