Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec communiqué de Nissan, Eurofins Scientific) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 10 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT-NISSAN - Renault a fait part de son intention de bloquer la réforme de la gouvernance de Nissan à moins d'être mieux représenté dans les différents comités du conseil du constructeur japonais, ce qu'a regretté lundi ce dernier. Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a réaffirmé de son côté qu'un renforcement de l'alliance Renault-Nissan était essentiel et a indiqué que l'Etat serait prêt à réduire sa part dans Nissan pour la conforter. et * VIVENDI - MEDIASET a annoncé vendredi créer une nouvelle holding aux Pays-Bas, qui accueillera le groupe, y compris sa filiale espagnole cotée séparément, une réorganisation destinée à lui permettre de poursuivre ses alliances dans le secteur européen de la télévision. La participation de Vivendi dans la nouvelle société, si le groupe français n'exerce pas ses droits de retrait, sera de 7,7%, et celle de son trust de 15,4%, a indiqué Mediaset. * AIRBUS , THALES , SAFRAN - UNITED TECHNOLOGIES (UTC) pourrait annoncer ce lundi un accord pour fusionner ses activités aérospatiales avec l'équipementier américain de défense Raytheon afin de créer une nouvelle société d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars. Parmi ses principaux concurrents en Europe figurent Airbus, Safran, Thales ou encore BAE Systems . * SANOFI a annoncé dimanche des résultats encourageants de son étude de phase III de Soliqua dans le traitement du diabète, qui montrent une baisse significative de la glycémie sanguine comparativement à d'autres traitements. (Le communiqué: http://bit.ly/2Zlsd7H) * EUROFINS SCIENTIFIC a annoncé lundi qu'une enquête judiciaire était en cours sur la cyberattaque qui l'a visé le 3 juin, précisant qu'il communiquerait sur son éventuel impact financier lors de la publication, prévue fin août, de ses résultats semestriels. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Rédaction de Paris)

