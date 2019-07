Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Valeo, Commerzbank) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 4 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe: * VALEO a enregistré 500 millions d'euros de commandes pour des capteurs de voiture autonome Lidar, qui devraient représenter d'ici cinq à six ans jusqu'à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires récurrent, a déclaré à Reuters le président de la division confort et aides à la conduite de l'équipementier automobile. * OSRAM a confirmé mercredi avoir reçu une offre contraignante de la part des sociétés de capital-investissement Bain Capital et Carlyle de 35 euros par action, valorisant le spécialiste allemand de l'éclairage à 3,1 milliards d'euros. * COMMERZBANK perd 2% en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz après que JPMorgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer" et l'a retiré de sa liste de valeurs privilégiées ('top pick'). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

