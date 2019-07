Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(actualisé avec Osram et IAG/Norwegian Air) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * OSRAM s'est déclaré jeudi favorable à une offre contraignante de la part des sociétés de capital-investissement Bain Capital et Carlyle de 35 euros par action, valorisant le spécialiste allemand de l'éclairage à 3,4 milliards d'euros. * IAG , propriétaire de British Airways et Iberia, formulera une offre de rachat de la compagnie à bas coûts NORWEGIAN AIR dans les 15 prochains jours, rapporte le site d'informations espagnol OKdiario. * RENAULT , FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Martin Vial, directeur de l'Agence des participations de l'Etat et administrateur de Renault, a déclaré jeudi ne pas avoir connaissance de nouvelles discussions entre les deux groupes. * EURONEXT a annoncé jeudi détenir désormais la totalité du capital d'OSLO BØRS , l'opérateur de la Bourse d'Oslo. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0