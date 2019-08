Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec EssilorLuxottica, Ahold Delhaize, Commerzbank, UniCredit, ABN Amro, Munich Re, Wirecard) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 7 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ESSILORLUXOTTICA envisage d'autres acquisitions après l'annonce du rachat du groupe néerlandais d'optique GrandVision , a déclaré le vice-PDG délégué du groupe, Hubert Sagnières, lors d'un entretien à l'agence de presse Bloomberg. * COMMERZBANK a publié mercredi un bénéfice net trimestriel de 271 millions d'euros, pratiquement inchangé sur un an mais supérieur aux attentes des analystes, mais a prévenu que son objectif d'une légère progression du résultat net annuel était devenu "nettement plus ambitieux". * UNICREDIT a abaissé mercredi sa prévision de produit net bancaire pour cette année en arguant de la perspective d'une prolongation des taux d'intérêt très bas, mais la première banque d'Italie par les actifs a confirmé ses objectifs de résultat net et de dividende. * ABN AMRO a annoncé mercredi une hausse inattendue de 1% de son bénéfice net au deuxième trimestre à 693 millions d'euros grâce à la hausse des revenus d'intérêts et à la diminution des dépréciations, qui ont plus que compensé les coûts de la lutte contre le blanchiment d'argent imposés par les autorités de tutelle. * MUNICH RE - Le réassureur allemand a annoncé mercredi une hausse de 36% de son bénéfice net au deuxième trimestre grâce à la baisse des demandes d'indemnisation, et il a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. * AHOLD DELHAIZE - Le groupe belgo-néerlandais de grande distribution a publié au titre du deuxième trimestre un bénéfice d'exploitation courant de 594 millions d'euros, conforme aux attentes mais pénalisé par la grève qui a touché ses magasins américains en avril. * WIRECARD - Le groupe allemand de traitement des paiements a relevé ses prévisions 2019 après l'annonce d'une hausse de 36,5% de son Ebitda au deuxième trimestre et du gain de nouveaux clients, parmi lesquels l'enseigne de distribution Aldi. * EUROPCAR MOBILITY a annoncé mardi l'acquisition du groupe Fox Rent a Car, spécialisé dans la location de véhicules aux Etats-Unis, qui a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 280 millions de dollars. * BANCO BPM a annoncé un bénéfice net en hausse de 68% au premier semestre à 593 millions d'euros contre un bénéfice de 353 millions d'euros il y a un an. * AIRBUS devrait ouvrir une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321neo à Toulouse, qui échapperait ainsi à Hambourg, la ville allemande où est aujourd'hui concentrée la production de l'appareil, l'avionneur européen accélérant la refonte de son organisation industrielle dans la foulée de la fin du programme du très gros porteur A380 prévue en 2021. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

