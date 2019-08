Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Henkel) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 13 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ADP - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre", avec un objectif de cours à 12 mois de 164 euros. * HENKEL a publié mardi des résultats trimestriels en baisse et table désormais sur une croissance organique de zéro à 2% seulement sur l'ensemble de cette année, contre 2% à 4% auparavant. Le titre perd 7,1% dans les échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz. * SWISS LIFE a publié mardi un bénéfice net semestriel en hausse de 10% et un bénéfice d'exploitation corrigé en progression de 6%. * OSRAM LICHT a annoncé lundi soir qu'il allait étudier l'offre d'achat présentée en début de journée par AMS , supérieure à celle des fonds Bain et Carlyle et qui le valorise à 4,3 milliards d'euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

