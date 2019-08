Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Seb) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 21 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EDF - Framatome, filiale du groupe, est proche de conclure le rachat des activités internationales de contrôle et d'instrumentation du britannique ROLLS-ROYCE , a rapporté mardi Sky News. * DANONE a annoncé mardi la nomination de Nigyar Makhmudova au poste de directrice générale Croissance & Innovation. * ALCON - Le groupe suisse spécialisé dans l'ophtalmologie a fait état mardi soir d'une hausse de 2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre à 1,86 milliard de dollars, contre 1,87 milliard attendu par le consensus Refinitiv, et d'une perte nette de 390 millions de dollars (351 millions d'euros) sur la période. Il a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. * EURONEXT a annoncé mardi dans un communiqué LA nomination de Simone Huis In't Veld comme directrice générale d'Euronext Amsterdam àla suite de la décision de Maurice van Tilburg de quitter ses fonctions. * SEB - Citigroup a entamé le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 163 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

