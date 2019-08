Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Credit Suisse, Vonovia) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 26 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ESSILORLUXOTTICA - Third Point, un fonds activiste américain qui déjà poussé des entreprises comme Nestlé ou Campbell Soup à se réformer, a acquis une participation dans le groupe franco-italien, a-t-on déclaré à Reuters de sources proches du dossier. * UBS et DEUTSCHE BANK ont eu en juin des discussions sur un éventuel rapprochement de leurs activités de banque d'investissement, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. * CREDIT SUISSE a annoncé lundi son intention d'investir plusieurs centaines de millions de francs dans ses activités helvétiques d'ici la fin 2021 et la création d'une nouvelle division "Direct Banking". * VONOVIA perd 2% dans les échanges en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz, après avoir averti que le plafonnement des loyers à Berlin pourrait peser sur ses revenus, même si ses prévisions 2019 restent inchangées. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0