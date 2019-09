Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Vivendi/Mediaset) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 2 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI /MEDIASET - La justice italienne a accepté un recours déposé par le groupe français Vivendi dans le but de pouvoir voter contre un plan de réorganisation de Mediaset lors de l'assemblée générale extraordinaire du groupe italien prévue le 4 septembre, a-t-on appris samedi de deux sources informées. * AIRBUS a annoncé vendredi son retrait de la compétition pour le futur contrat canadien portant sur 88 avions de chasse, invoquant des exigences trop onéreuses en matière de sécurité et des modifications de dernière minute du cahier des charges. * VOLKSWAGEN a annoncé vendredi avoir accepté, dans le cadre d'un accord de 96,5 millions de dollars (87,9 millions d'euros), d'indemniser environ 98.000 de ses clients aux Etats-Unis trompés par la sous-estimation de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre de certains de ses modèles. * JULIUS BAER - La banque suisse a déclaré vendredi avoir achevé l'examen stratégique de sa filiale italienne de gestion d'actifs et de fortune Kairos en concluant que son maintien au sein du groupe était la meilleure option et en précisanrt que les résultats de Kairos s'étaient nettement améliorés au premier semestre. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0