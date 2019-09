Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec spiritueux et Repsol) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 10 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SPIRITUEUX - Bernstein a relevé sa recommandation de "sous-performer" à "performance en ligne" sur PERNOD RICARD , sur DIAGEO , sur CARLSBERG et sur CAMPARI . * REPSOL - Le pétrolier espagnol poursuit des discussions à un stade avancé en vue de racheter certains actifs d'Exxon Mobil dans le Golfe du Mexique à un prix de l'ordre du milliard de dollars, ont dit lundi des sources proches du dossier. * RENAULT - Les relations entre Renault et Nissan "ont semblé se réchauffer au cours d'un été plutôt studieux", marqué par des discussions au cours desquelles "même les dossiers les plus sensibles ont été mis sur la table", rapporte le quotidien Les Echos https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/exclusif-renault-et-nissan-preparent-leur-big-bang-1130200. * DEUTSCHE BANK - L'impact négatif de la restructuration du groupe sur les revenus de ses activités de banque d'investissement a jusqu'à présent été moins important qu'anticipé, a déclaré lundi son directeur financier. * TELEFONICA a l'intention de lancer un plan de départs volontaires avec pour objectif de réduire de près de 20% ses effectifs en Espagne, a-t-on appris lundi de source proche du dossier. * SAGE GROUP a annoncé lundi soir étudier la possibilité d'une vente de Sage Pay, sa filiale de traitement d'opérations de paiement. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

