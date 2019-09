Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec ventes de H&M, Man Group) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 16 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe: * SANOFI a annoncé lundi s'associer avec Abbott Laboratories dans le domaine de la mesure de la glycémie et de l'administration d'insuline. * VOLKSWAGEN a annoncé lundi qu'il verserait jusqu'à 127 millions de dollars australiens (79 millions d'euros) pour mettre fin aux poursuites judiciaires engagées à la suite de milliers de plaintes de clients en Australie après le scandale du trucage des tests d'émissions polluantes. * H&M a fait état lundi d'une hausse de 12% (+8% en monnaies locales), supérieure aux attentes, de ses ventes sur le troisième trimestre de son exercice fiscal. * MAN GROUP - Le gestionnaire britannique de fonds d'investissement a annoncé lundi que l'ancien président du directoire de Deutsche Bank John Cryan prendrait en janvier la présidence de son conseil d'administration en remplacement de Ian Livingston. * SAFRAN - Credit Suisse a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance" et porté son objectif de cours de 100 à 136 euros. * ICADE - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" tout en portant son objectif de cours de 82,70 à 83,30 euros. * ADP publie ses chiffres du trafic d'août. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0