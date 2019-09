Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Osram, Thyssenkrupp, changement de recommandation sur Remy Cointreau, Nexans et Ubisoft) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 25 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Le sujet d'un rapprochement avec FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES n'est plus d'actualité, a déclaré mardi le président du groupe français, Jean-Dominique Senard. * TOTAL pourrait envisager des rachats d'actions si le cours du baril de brut remontait à 70 dollars, a déclaré mardi son PDG, Patrick Pouyanné, lors d'une réunion avec des investisseurs à New York. * THYSSENKRUPP a annoncé mardi l'ouverture prochaine de négociations en vue de mettre fin au contrat du président du directoire Guido Kerkhoff, après avoir lancé quatre avertissements sur résultats sous son mandat. * OSRAM - Les fonds de capital-investissement Bain Capital et Advent sont en discussions avancées pour faire une offre conjointe sur le spécialiste allemand de l'éclairage, ont fait savoir mardi des sources proches du dossier à Reuters. * PLASTIC OMNIUM a annoncé mardi une évolution de sa gouvernance avec l'arrivée de Laurent Favre au poste de directeur général le 1er janvier prochain, l'actuel PDG, Laurent Burelle, ne conservant que la présidence du conseil d'administration, et la nomination de Félicie Burelle au poste de directrice générale déléguée. * ORPEA a fait état mardi soir d'une marge d'Ebitda de 17,3%, en hausse de dix points de base, au premier semestre pour un chiffre d'affaires en croissance de 9,6% et il a confirmé ses objectifs 2019. (Le communiqué: ) * DERICHEBOURG a annoncé mardi la cession de ses activités au Maroc en précisant que l'impact sur son résultat imposable 2019 serait "peu significatif". (Le communiqué: ) * REMY COINTREAU - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 110 euros contre 128 euros. * UBISOFT - Credit Suisse entame sa couverture avec un conseil à "surperformance" et un objectif de cours à 92 euros. * NEXANS - Société générale abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et maintient son objectif de cours à 37 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

