Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Ericsson, Thales, Ingenico, Worldline) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 26 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * CASINO , RALLYE - Rallye, maison mère de Casino, a annoncé mercredi avoir rencontré ses créanciers pour discuter d'un plan d'étalement de sa dette dans le cadre d'une procédure de sauvegarde dont elle espère une issue au premier trimestre 2020. * ERICSSON a annoncé jeudi que ses résultats du troisième trimestre seraient grevés par une charge exceptionnelle de 12 milliards de couronnes suédoises (1,12 milliard d'euros environ) liée à des enquêtes aux Etats-Unis sur des soupçons d'infraction à la réglementation anti-corruption. * THALES - JPMorgan a repris la couverture de la valeur avec une opinion "neutre" et un objectif de cours de 115 euros. * INGENICO - Société générale entame le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 105 euros. * WORLDLINE - Société générale a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours porté de 56 à 68 euros. * TRIGANO a publié un chiffre d'affaires en baisse de 9,4% sur le quatrième trimestre (juin-août) de son exercice 2018-2019 en raison d'une chute de 12,5% des ventes de camping-cars, ajoutant qu'il allait chercher à "adapter sa capacité de production ainsi que le niveau de ses coûts" aux évolutions de la demande. * RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ a publié des résultats annuels marqués par une progression de 29,4% de son excédent brut d'exploitation et de 12,3% de son bénéfice net. (Le communiqué: ) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

