Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Credit Suisse, Generali/BBVA, KPN) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 1er octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * Les VALEURS AUTOMOBILES, notamment RENAULT et PSA , pourraient réagir à l'annonce d'un rebond de 16,6% des immatriculations de voitures neuves en France en septembre après trois mois de baisse. * CREDIT SUISSE a déclaré mardi que son directeur général, Tidjane Thiam, n'avait joué aucun rôle dans la surveillance controversée de l'ex-directeur de ses activités de gestion de fortune Iqbak Khan, parti chez le grand concurrent UBS en juillet, et annoncé la démission de Pierre-Olivier Bouée, son directeur général adjoint. * MEDIASET a confirmé lundi tabler sur une amélioration de son résultat d'exploitation et de son bénéfice net annuels en faisant état d'une amélioration des recettes publicitaires au troisième trimestre mais il a aussi annoncé un creusement de sa dette, lié au rachat d'une part du capital de ProSiebenSat.1 . * GENERALI a renoncé à s'engager dans un partenariat avec la banque espagnol BBVA dans la bancassurance, rapporte le quotidien italien Il Sole 24 Ore. * KPN - L'opérateur de télécommunications néerlandais a annoncé la nomination de Joost Farwerck au poste de directeur général, au lendemain de l'abandon du projet de nomination de la Belge Dominique Leroy, visée par une enquête sur des soupçons de délit d'initié après la vente d'actions de son ancien employeur, Proximus . * ICADE a annoncé lundi la cession de 49% de la tour Eqho dans le quartier parisien de La Défense, pour 365 millions d'euros, une opération qui porte 1,1 milliard le montant total de ses cessions depuis le début de l'année. (Le communiqué: https://bit.ly/2nTlvIs) * KAUFMAN & BROAD a déclaré lundi prévoir une hausse de son bénéfice net annuel et a confirmé ses autres objectifs annuels. * AMUNDI - Credit Suisse entame son suivi avec une opinion neutre et un objectif de cours de 63,20 euros. * EURONEXT - Credit Suisse entame son suivi avec une opinion à "surperformance" et un objectif de cours de 78,45 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

