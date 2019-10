Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec valeurs aéronautiques, secteur des spiritueux) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 3 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS et les autres valeurs aéronautiques, ainsi que les producteurs de vins et spiritueuxx, pourraient réagir à l'annonce par les Etats-Unis de l'imposition mi-octobre de droits de douane de 10% sur les avions et de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, dont le vin français, après le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce. * THALES organise une journée investisseurs à l'occasion de laquelle il doit faire le point sur ses objectifs financiers et sur l'intégration de Gemalto. * MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec Sazerac/375 Park Avenue Spirits sur la distribution de ses marques aux Etats-Unis. (Le communiqué: ) L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

