Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Airbus, LSE Group, Thales) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Le conseil d'administration de Nissan se réunit ce mardi sur fond de divisions sur le choix du futur directeur général du constructeur automobile japonais en difficulté, ont dit à Reuters des sources proches du dossier. * AIRBUS a fait état lundi soir de 127 commandes nettes et livraisons sur les neuf premiers mois de l'année. * LONDON STOCK EXCHANGE GROUP - La Bourse de Hong Kong a annoncé mardi renoncer à son projet d'acquisition de 39 milliards de dollars (35,5 milliards d'euros) de l'opérateur des Bourses de Londres et Milan. * THALES - Société générale a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * AAREAL - Le groupe allemand de crédit immobilier a annoncé lundi avoir lancé une revue stratégique après les appels lancés par un actionnaire activiste en faveur d'une cession de sa filiale de logiciels Aareon. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

