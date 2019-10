Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Renault et Accor) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 11 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT - Thierry Bolloré, directeur général de Renault, a dénoncé jeudi "un coup de force inquiétant" à la veille d'un conseil d'administration du constructeur automobile qui devrait sceller son avenir comme numéro deux du groupe. Après plusieurs jours de rumeurs sur un remaniement à sa tête, Renault a convoqué vendredi matin un conseil d'administration "afin de se prononcer sur la gouvernance du groupe". nL5N26V47E * PUBLICIS a annoncé jeudi un revenu net du T3 en hausse de 17,3% et une croissance organique en baisse de 2,7%. Le groupe a dit viser désormais une croissance organique de -2,5% en 2019. Macquarie dégrade sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et abaisse son objectif de cours à 40 euros contre 60 euros. * EURONEXT a dévoilé jeudi de nouveaux objectifs financiers pour la période 2019-2022, notamment une prévision de croissance organique moyenne annuelle de 2% à 3% sur la période. * EDF - S&P a révisé à "négative" sa perspective sur les notes de crédit d'EDF, confirmées à "A-/A-2". * ACCORHOTELS - Deutsche Bank entame son suivi avec un recommandation à "achat" et un objectif de cours à 43,5 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

