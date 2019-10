Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Faurecia, Volkswagen, Sunrise Communications) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 14 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * TOTAL a annoncé lundi qu'il renforçait son partenariat avec Adani en faisant l'acquisition de 37,4% du capital du distributeur de gaz indien. * FAURECIA a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec CONTINENTAL en vue d'acquérir les 50% qu'il ne possède pas encore dans la coentreprise SAS pour environ 225 millions d'euros. * BIC a révisé à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge d'exploitation pour 2019 en raison de la poursuite de la détérioration du marché des briquets aux Etats-Unis et du faible chiffre d'affaires de la papeterie au troisième trimestre. * VIRBAC - Le spécialiste des produits vétérinaires a relevé sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires annuel, désormais attendue entre 5% et 7%, après une hausse de 8,4% au troisième trimestre. (Le communiqué: ) * DAIMLER , maison-mère de Mercedes-Benz, a annoncé vendredi qu'il rappelait des centaines de milliers de véhicules Mercedes, dont des camionnettes Sprinter, dans le cadre du scandale des émissions polluantes des moteurs diesel du constructeur. * VOLKSWAGEN a déclaré dimanche n'avoir aucun projet de vente ou d'introduction en Bourse de sa marque Lamborghini, démentant ainsi des informations de Bloomberg. * MEDIOBANCA - Le milliardaire français Vincent Bolloré, deuxième actionnaire de Mediobanca , a apporté son soutien à son administrateur délégué Alberto Nagel, pris pour cible par le nouvel actionnaire de la banque italienne Leonardo Del Vecchio. * SUNRISE COMMUNICATIONS - Le groupe américain Liberty Global a annoncé lundi avoir proposé d'acheter pour 500 millions de francs suisses (455 millions d'euros) d'actions nouvelles Sunrise dans le but de faciliter la vente à Sunrise de sa filiale suisse UPC pour 6,3 milliards de francs. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0