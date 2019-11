Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec valeurs automobiles) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 1er novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT et PSA pourraient réagir à l'annonce d'une hausse de 8,74% du marché automobile français en octobre, qui ramène à 0,33% la baisse des ventes de voitures dans l'Hexagone depuis le début de l'année. * METRO - L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire slovaque Patrik Tkac vont porter leur participation dans le distributeur allemand à 29,99% contre 17,52% en exeçant une option d'achat sur des titres détenus par l'allemand Haniel, a annoncé jeudi leur véhicule d'investissement commun EP Global Commerce. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0